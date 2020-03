Le minoranze di Olginate, Valgreghentino e Garlate aiutano i Volontari

Un piccolo gesto per aiutare nella lotta contro il coronavirus

“Donate qualche centinaia di euro per l’acquisto di materiale”

OLGINATE – Il gruppo consiliare Progetto Futuro di Valgreghentino, il gruppo consiliare

Olginate Si Cambia e l’Associazione Garlate 2.0, insieme, hanno voluto fare una donazione ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte per dare il proprio contributo e sostenere concretamente chi è impegnato in prima linea sul territorio per combattere questa emergenza.

“Progetto Futuro, Olginate Si Cambia e Associazione Garlate 2.0 sono da sempre impegnate direttamente sul territorio per dare una mano ai propri cittadini, e in questo momento più che mai si ha bisogno dell’aiuto di tutti per fronteggiare il virus – hanno fatto sapere -. Una donazione di alcune centinaia di euro raccolti tra le fila degli aderenti ai gruppi (la raccolta è ancora in corso), un piccolo gesto verso chi sta facendo molto per la nostra comunità”.

“Con questa donazione contribuiamo concretamente all’acquisto del materiale sanitario come mascherine, guanti, camici ecc., necessario affinché i nostri volontari possano agire in sicurezza – fanno sapere i capigruppo -. È una piccola goccia in mezzo al mare, ma tutti dobbiamo dare il nostro contributo per rispondere a questa emergenza insieme e poter ripartire il più presto possibile. Con questa iniziativa i gruppi di Valgreghentino, Olginate e Garlate fanno fronte comune nella lotta contro il Coronavirus”.

I gruppi si appellano a tutti i cittadini affinché continuino responsabilmente, come nelle ultime settimane, a rispettare le disposizioni, e le restrizioni anche se è difficile, per fare tutti la nostra parte in questa lotta. Il gruppo consiliare Progetto Futuro di Valgreghentino, il gruppo consiliare Olginate Si Cambia e l’Associazione Garlate 2.0 ringraziano medici, infermieri, personale ospedaliero e volontari del nostro territorio che, in queste settimane difficili, “hanno lavorato con instancabile ed eroico impegno per poter aiutare tutti noi e combattere il Coronavirus”.