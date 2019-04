L’associazione “L’isola della stupidera” inaugura lo “Spazzio Stupidero”

Appuntamento sabato 6 aprile dalle 17: “Sono invitati tutti i bambini dai 2 ai 99 anni”.

OLGINATE – A Olginate nasce lo “Spazzio Stupidero”. “L’isola della stupidera”, associazione di promozione sociale che cura spazi di incontro e animazione per famiglie, invita tutti all’inaugurazione presso l’ex scuola di Capiate (via Ca’ Romano a Olginate).

Uno “spazzio” (“no, la doppia Z non è una svista”) per emozionare le menti e condividere momenti. L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle 17 e l’invito è rivolto a tutti i bambini dai 2 ai 99 anni.

Si comincia con l’accoglienza e laboratori stupideri in collaborazione con le associazioni del territorio. Alle 18.30 presentazione dei progetti dell’associazione. Alle 19 scintilla stupidera, a seguire apericena. Alle 20.30 ci sarà una tombola… magica e alle 22 fuochi d’artificio.