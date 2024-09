Olginate. Cambio al vertice della Protezione Civile, Pietro Valsecchi cede il testimone dopo 14 anni

Nominati il nuovo coordinatore e il suo vice, sono rispettivamente Gianluigi Secchi e Sergio Rota

OLGINATE – Assemblea straordinaria, lunedì scorso, per il Gruppo Comunale di Protezione Civile durante la quale sono state nominate le figure del nuovo consiglio direttivo, in particolare il nuovo coordinatore e il nuovo vice coordinatore, come prevede il nuovo regolamento che ha unificato a livello regionale e nazionale tutti i gruppi comunali di protezione civile.

Gianluigi Secchi e Sergio Rota sono stati indicati rispettivamente coordinatore e vice coordinatore, mentre sette nuovi membri sono entrati a far parte del direttivo. Dopo 14 anni di servizio, per allineare il gruppo alle nuove direttive, Pietro Valsecchi ha così rassegnato le dimissioni.

“Ringrazio tantissimo l’amministrazione comunale di allora, guidata da Antonio Gilardi, che ha avuto la grande intuizione di formare il gruppo dandomi la possibilità di gestire questa importante macchina operativa di volontari – ha detto Valsecchi -. Ringrazio tutte le amministrazioni pubbliche che si sono susseguite, che hanno rinnovato nella mia figura il ruolo di coordinatore per gestire la parte operativa dei volontari”.

Pietro Valsecchi ha anche ringraziato il servizio e il supporto che negli anni hanno fornito i volontari: “Tutti loro, oltre a far crescere me, hanno fatto crescere il gruppo che piano piano ha raggiunto livelli che non avremmo mai immaginato. Basti pensare che proprio in queste ore sei nostri volontari hanno dato disponibilità alla provincia per partire con la colonna mobile regionale impegnata a fronteggiare l’alluvione in Emilia Romagna”.

Un grazie anche a Regione Lombardia: “Ci ha sempre fornito supporto, tant’è vero che martedì scorso abbiamo ricevuto una torre faro carrellata per le operazioni di emergenza notturne, finanziata da un bando regionale che gli uffici comunali di Olginate sono riusciti a recepire con grande impegno”.

Una macchina che lavora benissimo, a dimostralo sono i risultati: “Sono sicuro di lasciare il comando del gruppo in mani validissime e io continuerò a far parte del gruppo”.