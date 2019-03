Una settimana di eventi dal 17 al 25 maggio, presentata la “Festa d’acqua dolce”

Il lago e la ciclopedonale saranno il cuore pulsante della festa che vede insieme i due paesi

OLGINATE – E’ stata presentata ufficialmente ieri, venerdì, la “Festa d’acqua dolce”. La proposta è arrivata dai comuni di Garlate e Olginate che hanno trovato nell’Associazione Olginate del Fare il motore per portare avanti l’idea.

“Abbiamo colto l’invito degli assessori dei due paesi Luca Dozio e Diana Nava di creare un evento che unisse Olginate e Garlate – ha detto la presidente dell’associazione Orietta Sabadini -. Lo spunto ci è stato fornito dall’anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci che ha speso buona parte della sua vita in Lombardia e nei nostri territori”.

All’inizio si era pensato a una domenica di festa: “Alla fine abbiamo organizzato una settimana di eventi divisi tra i due paesi a partire dal 17 maggio”.

Il momento “clou” sarà domenica 19 quando i due paesi rivivranno mestieri, costumi, sapori e musiche di Leonardo. Dimostrazioni di falconeria e tiro con l’arco, botteghe di antichi mestieri, dame, giullari, musici e cantastorie provenienti da tutta Italia, animeranno i due paesi lungo la pista ciclopedonale tra Villa Sirtori e il Museo della Seta che, a loro volta, per tutta la settimana ospiteranno esposizioni dedicate al genio toscano.

Se in Villa Sirtori saranno riprodotte le macchine di Leonardo, al Museo della Seta si potranno ammirare le sue opere d’arte e, per l’occasione, il lungolago diventerà una galleria d’arte a cielo aperto con alcuni writers che, attraverso le loro opere, metteranno a confronto i paesaggi al tempo di Leonardo e quelli attuali. Non mancheranno, ovviamente, punti di ristoro, che vedranno coinvolti i commercianti dei due paesi, e un paio di punti nursery.

Il calendario sta già prendendo forma, tra gli appuntamenti, venerdì 17 maggio a Villa Sirtori ci sarà un pomeriggio dedicato ai bambini, mentre in serata, al Museo della Seta Abegg di Garlate, sarà protagonista della conferenza “Leggere Leonardo” Raouf Gharbia.

Riccardo Magnani, invece, terrà un incontro giovedì 23 maggio nella biblioteca di Olginate, mentre il giorno dopo, sempre in biblioteca, ci sarà uno “show cooking” a tema con la scrittrice Patrizia Rossetti e la chef Valeria Agnelutto. Sabato 25 maggio a Garlate, invece, è in programma uno spettacolo teatrale a cura dei giovani di Stendhart, che porteranno in scena “Il furto della Gioconda. Una storia vera”.

“Una prima edizione a cui speriamo ci sia un seguito – ha detto il vice presidente dell’Associazione Olginate del Fare Roberto Nobile -. Ringraziamo tutte le associazioni che collaborano per la buona riuscita e, se magari ci fosse qualche sponsor che ha voglia di farsi avanti per sostenerci, ovviamente ne saremmo felici”.

Il sindaco di Olginate Marco Passoni e l’assessore garlatese Diana Nava si sono detti entusiasti dell’iniziativa: “Nessuno di noi avrebbe mai pensato a una festa così grande. Lavoreremo per fare in modo che questa festa diventi un appuntamento annuale”.