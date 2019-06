Olginate, ecco i tredici progetti ammessi al bilancio partecipato. E ora si vota

Ieri sera, lunedì, in sala consiliare la presentazione dei 13 progetti che si contendono il voto degli olginatesi

L’amministrazione comunale ha messo sul piatto 10mila euro per dare la possibilità a privati e associazioni di partecipare concretamente alla res publica

OLGINATE – C’è chi ha proposto di realizzare un campo da trial vicino a quello da calcio in via dell’Industria, chi vorrebbe degli abbellimenti floreali sui lampioni del paese e chi invece punta a una piccola rivoluzione della viabilità interna con la creazione del senso unico in centro e la chiusura al traffico domenicale. Ma c’è anche chi guarda al riciclo dei rifiuti, chi vorrebbe dare vita agli orti comunali e chi invece punta sulla valorizzazione turistica e culturale con una festa medievale a Capiate e la mostra didattica su Bruno Bozzetto.

La presentazione ieri sera in sala consiliare

Sono solo alcune delle tredici proposte presentate ieri sera, lunedì, in sala consiliare a Olginate durante la serata di presentazione dei progetti ammessi alla votazione nell’ambito del progetto di bilancio partecipato. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Passoni, ha infatti deciso di destinare 10mila euro del bilancio di previsione 2019 a un progetto di cittadinanza attiva che vede gli stessi olginatesi chiamati a mettersi in gioco per decidere e valutare quale progetto portare avanti. La prima fase, quella relativa alla presentazione dei progetti, si è chiusa, di fatto, ieri.

Tredici le domande ammesse

Su sedici idee arrivate agli uffici di piazza Donatori del Sangue, l’amministrazione comunale ne ha accettate 13. “Due sono state scartate perché l’amministrazione comunale le sta già di fatto perseguendo e una è stata esclusa perché fuori budget” puntualizza Passoni.

Ogni cittadino o associazione che ha presentato il progetto doveva infatti premurarsi di predisporre anche un piano di copertura finanziaria al fine di rientrare nel range di soldi, tra i 3mila e i 10mila euro, previsti dall’amministrazione comunale. “E’ il primo anno che introduciamo nel bilancio questa possibilità e abbiamo iniziato con 10mila euro. Valuteremo poi per i prossimi anni cosa fare”.

Stanziati 10mila euro del bilancio preventivo

Una possibilità che gli olginatesi non si sono lasciati scappare. La vulcanica commerciante Orietta Sabadini ha presentato ben tre progetti, Alberto Panzeri due, seguiti da Remigo Morelli.

Spazio anche alle associazioni con la Pro Loco, l’isola della Stupidera, Olginate si cambia e Obiettivi in Comune 3.0. Anche la neonata consulta giovani ha voluto dire la sua, proponendo serate a tema giochi in scatola a Villa Sirtori. Ora toccherà, ancora una volta agli olginatesi, dire quale progetto risponde meglio ad aspettative, sogni e bisogni. Si potrà votare fino al 21 luglio.

“Abbiamo optato per un voto trasparente. Chi voterà dovrà presentare anche la carta di identità. Lo facciamo per evitare che qualcuno voti più volte lo stesso progetto, alternando di fatto i risultati”.

Si vota fino al 21 luglio

Già ieri sera chi voleva ha potuto esprimere la propria preferenza. E lo si potrà fare anche compilando e consegnando l’apposita scheda durante gli incontri pubblici di presentazione dei progetti, tra cui sabato 6 luglio alla mattina in Municipio e domenica 21 luglio sul lungo lago di Olginate. Prevista anche la possibilità di inviare la scheda (scaricabile sul sito internet del Comune) per via telematica inviandola all’indirizzo cultura@comune.olginate.lc.it, allegando copia carta d’identità. Dopodichè l’amministrazione comunale decreterà il vincitore e passerà a finanziare il o i progetti vincenti (a copertura dei 10mila euro messi a bilancio). Sia i promotori che i “votanti” potranno anche decidere di sponsorizzare il progetto preferito contribuendo così alla causa. “Devo dire che le idee presentate ieri sera sono carine e sostenibili. Ringrazio i cittadini che si sono spesi dando vita concretamente a questo progetto” conclude Passoni.

ECCO I PROGETTI CHE SONO STATI AMMESSI