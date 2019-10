Olginate, l’asilo nido si fa più grande: inaugurati i nuovi spazi

Conclusi i lavori all’asilo nido Arcobaleno di Olginate

Ora la struttura potrà ospitare fino a 60 bambini

OLGINATE – Taglio del nastro e festa per genitori e bimbi all’asilo nido Arcobaleno di Olginate dove, sabato mattina, sono stati inaugurati i nuovi locali che hanno permesso di ingrandire la scuola, ampliandone anche la disponibilità di posti (da 38 a 60)

La struttura è stata ingrandita di 200 mq, arrivando oggi ad una superficie di circa 500 mq. I lavori sono durati complessivamente sei mesi, per un investimento di 200 mila euro in finanza di progetto con il cofinanziamento del Comune di Olginate per circa 50 mila euro e la parte restante in capo al gestore della scuola, la Cooperativa Cometa, che continuerà a gestirla per i prossimi dieci anni.

“E’ un investimento importante che punta, non solo ad ampliare la disponibilità di posti, ma anche ad offrire un servizio di maggiore qualità – ha spiegato il referente della cooperativa, Ildefonso Ghezzi – oltre ai locali per le attività scolastiche è stato ricavato lo spazio cucina per la preparazione dei pasti, fino allo scorso anno forniti dal servizio catering che collabora con il Comune. E’ stata anche realizzata una serra didattica dove i bambini potranno sperimentare il processo dalla semina alla raccolta di piante e ortaggi per vedere il loro utilizzo in cucina e quindi a tavola”.

Telecamere in asilo

Investimenti anche sul fronte della sicurezza: “Approfittando del bando regionale, guardando anche alle nuove normative in materia, abbiamo chiesto e ottenuto contributi per l’installazione di un sistema di telecamere interno – spiega Ghezzi – Questo dopo aver raccolto le firme tra i genitori che si sono detti d’accordo con questa sperimentazione. Le immagini saranno ad esclusivo utilizzo dell’ordine in caso di necessità”.



Il sindaco Passoni: “Momenti che mi rendono felice di essere sindaco”

All’inaugurazione hanno partecipato anche i sindaci di Olginate e Valgreghentino, Marco Passoni e Matteo Colombo.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi, essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove può aiutare il bambino a conoscere il mondo – è intervenuto Passoni citando un pensiero di Gianni Rodari – vogliamo che l’arcobaleno, che dà il nome al nostro asilo, sia come un ponte che colleghi le generazioni, un luogo dove i nostri bambini possano crescere nel migliore dei modi”.

“Inaugurare un’opera come questa è uno dei momenti che mi rende più felice di essere sindaco. Ringrazio il personale del comune, tutti i miei collaboratori che si sono dati da fare per giungere a questo risultato”.