Eletto il nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni: da settembre parte il kick boxing per i bambini

Ecco tutte le attività portate avanti dal Gso San Giuseppe Olginate che lancia un appello per la ricerca di un allenatore per il volley open

OLGINATE – Roberto Dozio è stato confermato presidente del Gso San Giuseppe Olginate. Sabato scorso, 29 giugno, si sono svolte infatti in sede le elezioni del nuovo consiglio direttivo che durerà in carica per i prossimi tre anni.

Per l’occasione è stato presentato anche il nuovo logo che da quest’anno farà da sfondo alle attività del gruppo. Dozio sarà affiancato da Mauro Caspani come vice mentre potrà contare su Simona Bartesaghi come segretaria e su Stefania Barocco come tesoriere. Suddivisi anche i i compiti per ciascun settore. Simona Sala si occuperò di corsa e del magazzino mentre Matteo Scappa sarà il responsabile del calcio. A Massimo Gilardi invece l’autodifesa mentre Silvia Gilardi sarà la referente della pallavolo.

La gestione palestra sarà invece affidata a Daniela Ruggeri e Raffaella Ricci. “Ringraziamo il lavoro svolto in questi anni da Enrica “Chicca” Ghislanzoni, e diamo il benvenuto al nuovo team che si occuperà del coordinamento dei vari gruppi che utilizzano gli spazi sportivi dell’Oratorio san Giuseppe” fanno sapere dai vertici del sodalizio.

Completano il quadro del direttivo i consiglieri Giuseppe Benanti, Andrea Tavola e Giacomo Bonanomi. Durante l’incontro sono state presentate le attività del prossimo anno sportivo che vedrà il gruppo aprire le porte alla nuova disciplina del Kick boxing per bambini, ovvero i nati dal 2007 al 2014. Ed è stato lanciato anche un appello per un allenatore o allenatrice per il volley open.

Ecco le attività suddivise per settori:

CALCIO

Scuola Calcio: 2012-2013-2014

Under 10: 2010-2011

Allievi: 2004-2005-2006-2007

Juniores: 2002-2003

PALLAVOLO

Mini Volley: 2012-2013-2014

Allieve: 2004-2005-2006

Open Misto: 2004 e precedenti

CORSO AUTODIFESA FEMMINILE

Dai 16 anni in avanti

CORSO KICK BOXING

Dal 2007 al 2014

GRUPPO RUNNERS

Corsa amatoriale e gruppo cammino aperto a tutti