Olginate. Primi segnali di ripresa: mercato e lavori in via Redaelli

Si continua il lavoro per un centro estivo dedicato ai bimbi

Ripartito il mercato: “Grazie a tutti per la diligenza dimostrata”

OLGINATE – Un nuovo cittadino è risultato positivo al tampone, sale quindi a 48 il numero complessivo dei contagiati a Olginate. Il sindaco Marco Passoni ha dato ieri, venerdì, un aggiornamento della situazione.

In questa fase 2, però, si vedono anche i primi segnali di una ripresa: “E’ ripartito il mercato del venerdì solo per i generi alimentari. Si è svolto tutto in completa sicurezza e ringrazio volontari, ambulanti e cittadini per la diligenza dimostrata – ha detto il sindaco -. Lunedì inizieranno i lavori di realizzazione della fermata dei bus in via Redaelli. L’opera ha l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza degli alunni all’ingresso e all’uscita dal plesso scolastico, rallentare il traffico proveniente da Garlate e disincentivare il passaggio di mezzi pesanti, quando non sono presenti i controlli, sul ponte Vittorio Emanuele III”.

Prosegue lo studio di fattibilità per la realizzazione di un centro estivo o simile per i nostri bambini: “Venerdì mattina ho partecipato a una conference call con l’assessore alle Politiche Giovanili Paola Viganò, la Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune Alessia Manzoni, don Andrea, don Matteo, Piera Biffi Dirigente della Scuola dell’infanzia Paritaria di Via Marconi, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Maria Pia Riva e la sua Vice Grazia Toscano e la Presidente dell’Associazione Stupidera Alessandra Maggi. Ringrazio tutti per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, spero di riuscire a darvi presto informazioni in merito”.

Proseguono con ottimi risultati le iniziative solidali promosse per fronteggiare l’emergenza in corso: “Ricordo l’IBAN per la raccolta fondi Solidarietà per Olginate: IT85Q0521651300000000100378

Casuale: contributo per emergenza Coronavirus

Mentre per la Spesa Solidale trovate tutte le informazioni sul sito web comunale”.

Proseguono regolarmente le attività e i servizi coordinati dal Centro Operativo Comunale. I numeri di telefono da contattare sono:

– Centralino comunale: 0341/655611

attivo dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì – selezionare il n. corrispondente all’ufficio desiderato (il personale è ridotto, come previsto dalle norme imposte per l’emergenza in corso, ma troverete un operatore per ufficio pronto a rispondere alle vostre esigenze)

– Assistenti sociali: 0341/655692 e 0341/655693

attivo dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

– Per emergenze: 339/4254425

sempre attivo a qualsiasi orario e in qualsiasi giorno