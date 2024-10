Pescate. Controllati i bus degli studenti: “Tutto regolare, i ragazzi viaggiano sicuri”

Verifiche sulla capienza del bus che portano i ragazzi a scuola lungo la tratta Olginate-Lecco

“E’ importante che i genitori sappiano che i loro figli viaggiano in maniera sicura senza sovraffollamenti”

PESCATE – Controlli sui bus che accompagnano a scuola gli studenti da Olginate verso Lecco nella mattinata di oggi, 22 ottobre. L’iniziativa del Comune di Pescate con il sindaco Dante De Capitani che, dopo alcune lamentele pervenute in municipio nei giorni scorsi, ha affiancato tre agenti della Polizia Locale per constatare di persona la situazione.

E’ importante sottolineare subito che non è stata riscontrata nessuna irregolarità come ha spiegato lo stesso sindaco: “Volevamo verificare se la capienza dichiarata sul libretto di circolazione corrispondeva allo stato di fatto del trasporto, perciò abbiamo fermato uno dei tre autobus che compiono la tratta Olginate-Lecco. I controlli sono andati bene: tutti i ragazzi erano seduti al loro posto e solamente sei erano in piedi a fronte dei 37 passeggeri a cui è consentito il viaggio in piedi. Il controllo è stato positivo ed è importante che i genitori sappiano che i loro figli viaggiano in maniera sicura senza sovraffollamenti“.

Il Comune di Pescate ha voluto dare un ulteriore messaggio: “A tutela della sicurezza di tutti – ha specificato il sindaco – non solo vengono controllati autoveicoli, motoveicoli, autoarticolati, ma anche gli autobus, perché la sicurezza stradale riguarda tutti i mezzi che passano sul territorio comunale di Pescate”.

Il sindaco si è detto particolarmente soddisfatto: “Abbiamo fatto volutamente i controlli in questo periodo e non all’inizio delle lezioni per permettere l’assestamento del servizio di trasporto alle nuove esigenze dell’anno scolastico – ha concluso -. Era giunto il momento di fare queste verifiche da parte della Polizia Locale e sono soddisfatto che non siano state riscontrate irregolarità”.