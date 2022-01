Gettano gli avanzi della cena nel parcheggio delle Torrette, pizzicati dalle telecamere

Una dozzina le sanzioni in pochi mesi, un conducente è stato multato per ben tre volte

PESCATE – “Ormai il parcheggio a lago del parco Torrette sta diventando il bancomat del comune di Pescate per le numerose infrazioni che vengono registrate dalle 14 telecamere di videosorveglianza della frazione per abbandono dei rifiuti”.

Il sindaco Dante De Capitani ha fatto della lotta ai maleducati una delle bandiere dei suoi mandati e, per contrastare il fenomeno, ha piazzato in giro per il paese numerose telecamere che si sono dimostrate utili in più occasioni. E’ degli scorsi giorni la notizia dell’ennesima multa comminata a chi è stato pizzicato a sporcare il paese.

“Il copione è sempre lo stesso – spiega il sindaco -. Si va a far la spesa al vicino fast food, si entra nel parcheggio, si mangia in automobile approfittando della bella vista lago e, a fine cena, si buttano tutti i rifiuti fuori dal finestrino prima di andare via. Queste persone, però, non fanno i conti con le 14 telecamere di videosorveglianza poste nella frazione Torrette che anche la scorsa notte hanno registrato il comportamento del conducente e degli amici che, a notte fonda, hanno insozzato il parcheggio con i resti dei loro bagordi notturni”.

Ormai sono una dozzina le sanzioni elevate in quel parcheggio per abbandono dei rifiuti, addirittura, tra novembre e dicembre, un conducente impenitente è stato sanzionato ben tre volte per lo stesso motivo. Viste le ripetute violazioni il consiglio comunale ha deciso di aumentare le sanzioni nella speranza di eliminare questi comportamenti.

“Io stesso passo tutti i giorni in quel parcheggio proprio per verificare la situazione, ma ci sono anche le ‘sentinelle pescatesi’, il gruppo WhatsApp del sindaco che vigila su questi comportamenti e che di buon mattino mi ha segnalato l’abbandono dei rifiuti – conclude il sindaco -. Ho quindi immediatamente allertato la comandante della Polizia Locale intercomunale Chiara Fontana, che ha individuato l’auto del trasgressore che sarà sanzionato con una multa di circa 200 euro”.