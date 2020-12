Pescate: tamponi scontati per i residenti, si effettuano il 28 dicembre

Tampone a 15 euro (anziché 45) per i residenti di Pescate, gratuito per gli over 70

L’iniziativa del Comune si terrà il 28 dicembre su prenotazione

PESCATE – Tutti i cittadini residenti a Pescate il giorno lunedì 28 dicembre prossimo avranno la possibilità sottoporsi al tampone rapido antigenico pagando la cifra di soli 15 euro invece di 45 euro del costo standard, e per i cittadini di Pescate che hanno superato i 70 anni di età il tampone rapido sarà gratuito e a carico del comune di Pescate.

Lo ha deciso ieri mattina la giunta comunale approvando la convenzione con il Centro Cab Polidiagnostico di Barzanò che ha sedi sparse nella provincia di Lecco, Como e Monza Brianza, e che a giorni aprirà un’altra sede nei pressi del confine di Pescate in località Ponte Azzone Visconti, nello stabile dove ha sede una farmacia.

I residenti a Pescate per usufruire dell’agevolazione dovranno telefonare in municipio allo 0341 365169 interno 5, dove verranno rese note le modalità dell’iniziativa e i riferimenti per effettuare il tampone.

“Abbiamo preferito attuare l’iniziativa presso una struttura medica qualificata e organizzata, che può contare su 8 punti prelievi e circa 300 medici specialisti, a poca distanza da Pescate e quindi sul territorio, piuttosto che organizzare il tutto in un parcheggio come in prima ipotesi, visto che di spazi adatti non ne abbiamo” spiega il sindaco Dante De Capitani.

“Grazie alle conoscenze dell’assessore al servizi sociali dott. Nardo – prosegue il primo cittadino – abbiamo spuntato un prezzo che è pari a un terzo di quello proposto normalmente dal Centro Cab Polidiagnostico del dott. Paolo Godina, che praticamente inaugurerà la nuova sede di Galbiate in via Ettore Monti n 65, con questa iniziativa condivisa con l’Amministrazione comunale di Pescate”.