Dopo lo stop imposto dalla pandemia, la macchina organizzativa è tornata più forte di prima

Apprezzate le numerose attività e le visite guidate. Ecco i numeri vincenti della lotteria Fidelity Curt

GARLATE – Successo la Festa delle Corti di Garlate che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, è tornata più in forma che mai! L’inaugurazione nel tardo pomeriggio di sabato scorso alla presenza del sindaco Giuseppe Conti, del consigliere regionale Raffaele Straniero, del consigliere provinciale Stefano Simonetti della presidente del Parco Adda Nord Francesca Rota.

Un evento corale che ha visto le istituzioni al fianco di associazioni e cittadini lavorare per due giorni per accompagnare e accogliere nel migliore dei modi le migliaia di visitatori che hanno affollato le strade di Garlate con le sue meravigliose corti. La 29^ edizione, quindi, è stata anche quella della ripartenza dopo un’emergenza sanitaria che ha lasciato il segno in tutte le nostre comunità.

I numerosi visitatori dalla serata di sabato e per tutta la giornata di domenica sono potuti andare alla scoperta dei numerosi punti di interesse, ben 36, allestiti in tutto il paese venendo coinvolti in molteplici attività e con la possibilità di assaggiare delizie enogastronomiche tradizionali. Nella serata di sabato, infatti, più di un punto ristoro ha fatto registrare il tutto esaurito e anche le visite guidate “Alla scoperta delle corti” della domenica mattina hanno avuto molto successo, circa 100 persone, tanto che non si era mai vista così tanta gente.

Una edizione da incorniciare che non poteva non chiudersi con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago che, insieme a una grande luna piena, ha regalato una cartolina mozzafiato.

I numeri vincenti della lotteria Fidelity Curt

Ecco i numeri vincenti della lotteria Fidelity Curt. I premi possono essere ritirati in biblioteca durante gli orari di apertura entro il 30/09/2022.

BUONO 10 LEZIONI ADULTO – Tramm: biglietto 405 BUONO RICARICA CONDIZIONATORE – C.M. MOTORI GALBIATE: biglietto 708 BUONO 10 LEZIONI BAMBINO – Tramm: biglietto 734 CESTO Agriturismo Il Ronco: biglietto 427 BUONO REVISIONE AUTO O MOTO – Bosch car service di Spreafico: biglietto 479 BUONO TRATTAMENTO – Sanirimedi Garlate: biglietto 777 BUONO MASSAGGIO – Marcello Gilardi Massaggiatore Professionale STUDIO MASSAGGI MORNING GLORY GARLATE: biglietto 732 BUONO MASSAGGIO – Marcello Gilardi Massaggiatore Professionale STUDIO MASSAGGI MORNING GLORY GARLATE: biglietto 916 BUONO MASSAGGIO – Marcello Gilardi Massaggiatore Professionale STUDIO MASSAGGI MORNING GLORY GARLATE: biglietto 993 BUONO MASSAGGIO – Marcello Gilardi Massaggiatore Professionale STUDIO MASSAGGI MORNING GLORY GARLATE: biglietto 532 BUONO MASSAGGIO – Marcello Gilardi Massaggiatore Professionale STUDIO MASSAGGI MORNING GLORY GARLATE: biglietto 401 BUONO TRATTAMENTO LUNGHEZZE – Capricci X La Testa: biglietto 940 BIRRA ARTIGIANALE DIVANO BELGA BIRRIFICIO LEGNONE MAGNUM LT1,5 Tocchetti Il Konsorzio Garlate: biglietto 994 BUONO SCONTO – AUTORIPARAZIONI ALESSANDRO GILARDI GARLATE: biglietto 425 BUONO SCONTO – AUTORIPARAZIONI ALESSANDRO GILARDI GARLATE: biglietto 1000 CESTO ALIMENTARE – Garland – Supermercato: biglietto 443 MANICURE CON SMALTO – Elisir di Sara e Chiara PESCATE: biglietto 822 TAGLIO UOMO – Capricci X La Testa OLGINATE: biglietto 992 2 BUONI COLAZIONE – RED CAFFE’ PESCATE: biglietto 448 2 BUONI COLAZIONE – RED CAFFE’ PESCATE: biglietto 478