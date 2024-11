‘The Voice’ parla lecchese con la giovane Emma, la sua esibizione conquista i coach

Amante della scuola e della musica jazz, la 13enne di Galbiate ha aperto la nuova edizione del talent show venerdì sera

Applausi per l’interpretazione del brano “In cerca di te (solo me ne vo…)”

GALBIATE – E’ la giovane lecchese Emma Milani, di Galbiate, uno dei volti protagonisti della nuova edizione di The Voice, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici dedicato ai cantanti compresi tra i 7 e i 14 anni.

Venerdì sera l’esibizione di Emma ha aperto la puntata, conquistando i giudici e coach Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Agostino e Arisa, cantando ‘In cerca di te (solo me ne vo…)’, la versione di Simona Molinari del brano jazz di Natalino Otto (1944).

Sinceri i complimenti rivolti alla giovane artista, amante dello studio e della musica jazz, che alla fine ha scelto il team di Arisa per affrontare il percorso del talent show. Tanta emozione anche per i genitori e per l’insegnante di musica e canto che hanno accompagnato Emma in questa bella avventura.