Valgreghentino. 31 i positivi in paese. Al via la consegna di libri a domicilio

Le raccomandazioni del sindaco: “Il momento è delicato, seguite le regole”

Da oggi attiva l’iniziativa della biblioteca grazie a un gruppo di volontari

VALGREGHENTINO “Sono 31 i cittadini di Valgreghentino attualmente positivi al Covid-19, un numero altissimo se pensate che nel periodo marzo-agosto abbiamo registrato in totale 18 casi”.

Il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo nella giornata di ieri, venerdì, ha fatto il punto della situazione in paese: “Il momento è delicato e la curva dei contagi è in crescita. Seguite le regole e adottate comportamenti responsabili, per proteggere tutti noi. E’ importante essere molto attenti anche in famiglia: la maggior parte dei casi positivi a Valgreghentino infatti è rappresentato da interi nuclei famigliari o parentali. Io e tutti gli Amministratori siamo sempre disponibili per qualsiasi necessità o per fornire chiarimenti in merito alle disposizioni”.

Intanto la biblioteca di Valgreghentino, che sarà chiusa fino al 3 dicembre prossimo, ha messo a punto un sistema di consegna libri a domicilio. “Convinti che sia proprio un peccato che i libri se ne stiano chiusi in biblioteca, abbiamo pensato di portarveli a casa

Una squadra di giovani volontari sta scaldando i motori… Da sabato 14 novembre inizieranno le consegne di ‘libri a domicilio’. Per informazioni è possibile chiamare in biblioteca il martedì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18″.

Di seguito la locandina con tutte le indicazioni per farsi consegnare i libri a domicilio.