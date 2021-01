Valgreghentino. Al via i lavori per l’ampliamento del ponte del polo scolastico

Il ponte verrà completamente rifatto e sarà largo 8 metri

Il progetto prevede il completamento del percorso pedonale da Villa San Carlo al polo scolastico

VALGREGHENTINO – Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per l’ampliamento del ponte di via Donizetti che consente l’accesso al Polo scolastico e alla frazione Ganza. Il ponte, oggi largo 4,75 metri, verrà completamente rifatto e ampliato, fino a raggiungere 8 metri di larghezza:

2 corsie per le vetture

un marciapiede pedonale

per consentire maggiore sicurezza per i pedoni e più facilità di manovra per gli autoveicoli. Il progetto prevede, inoltre, il completamento del percorso pedonale che permetterà ai pedoni di partire da Villa San Carlo e raggiungere il Polo Scolastico, e poi Valgreghentino, senza mai attraversare la strada principale.

Le opere totali avranno un costo totale di circa 150.000€, totalmente coperti da un finanziamento ricevuto da Regione Lombardia.