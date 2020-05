Valgreghentino. Sondaggio del comune per l’organizzazione di proposte estive

Il comune valuta eventuali proposte rivolte ai giovani

“Vorremmo offrire un piccolo aiuto alle famiglie nella gestione dei figli”

VALGREGHENTINO – Anche l’organizzazione dell’estate 2020 dovrà fare i conti con la grave situazione generata dall’emergenza Covid-19. Le linee guida emanate dal Governo e le ulteriori restrizioni imposte in regione Lombardia non consentono di garantire un’offerta di attività estive (oratori feriali, Cres estivi, attività varie per bambini e adolescenti) uguale a quella degli scorsi anni.

“Grazie a una rinnovata alleanza educativa tra amministrazione comunale, parrocchie e associazioni del paese, vorremmo offrire un piccolo aiuto alle famiglie nella gestione dei figli – ha detto il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo -. Per questo, al fine di strutturare una proposta educativa estiva che tenga conto delle norme sanitarie, delle citate linee guida e delle esigenze di famiglie e ragazzi, proponiamo un sondaggio, rivolto alle sole famiglie residenti in Valgreghentino, composto da poche semplici domande”.

Nel rispondere al sondaggio il comune chiede di tenere in considerazione che:

l’eventuale proposta educativa sarà rivolta a bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria e la scuola secondaria inferiore (dunque dai 6 ai 14 anni). Per gli adolescenti saranno comunicate più avanti eventuali proposte.

la successiva adesione ad eventuali proposte comporterà un costo d’iscrizione che, per quanto sia intenzione dell’organizzazione garantire rette sostenibili, non potrà essere contenuto come quello delle proposte del territorio degli anni precedenti (es. oratorio feriale).

Per motivi organizzativi il comune chiede di compilare il sondaggio entro martedì 2 giugno.