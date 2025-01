Paderno D’Adda: inaugurata la nuova casetta dell’acqua di via Foscolo

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera

La tessera è acquistabile dal totem elettronico posto presso portico comunale

PADERNO D’ADDA – Inaugurata la nuova casetta dell’acqua di Paderno D’Adda, in via Ugo Foscolo. La casetta è installata da Lario Reti Holding, che si è occupata di acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone interamente i costi anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata; proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigidi controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno del macchinario l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata.

“L’acqua è una risorsa irrinunciabile per la vita umana, per l’ambiente e per l’economia. La

sua gestione responsabile è fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine

delle nostre società e dell’intero pianeta – dichiara Giampaolo Villa, vicesindaco di Paderno – L’accesso all’acqua pulita e potabile è una delle sfide globali più urgenti. Circa 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile, con conseguenze per la salute e lo sviluppo sociale ed economico. Pertanto, per garantire la sostenibilità e l’equità bisogna investire nell’ambiente, nella produzione elettrica Green ma soprattutto sapere che l’acqua è un bene prezioso ed essenziale per la vita e non va sprecato”.

La casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua al costo di euro 0,05 il litro, senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto presso il portico comunale in Piazza Vittoria 8.