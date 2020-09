Paderno, un concerto per ricordare il giornalista Sergio Perego

Appuntamento sabato sera in chiesa parrocchiale in memoria di Sergio Perego

Il coro Glap proporrà il concerto intitolato “Voci incatenate”

PADERNO – Un concerto per ricordare Sergio Perego, giornalista ed esperto di storia locale scomparso pochi mesi fa per via di alcune complicazioni legate al Covid. L’iniziativa si terrà sabato 26 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con il racconto concerto sulla nascita della musica gospel spiritual intitolato “Voci incatenate” con il coro Glap. La serata si terrà nel pieno rispetto delle normative Covid. E’ necessaria la prenotazione 339 3216711.