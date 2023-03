Rogeno. Nuova illuminazione a led: completato un altro lotto

Luci installate in vie del centro e alcune frazioni

“Ogni anno un passo avanti, verso minor consumi energetici e inquinamento luminoso”

ROGENO – Prosegue il progetto di efficientamento energetico nel comune di Rogeno, avviato qualche anno fa e che nelle scorse settimane ha visto il completamento di un ulteriore lotto. Interessate da nuovi punti di illuminazione con luci led le vie del centro e alcune frazoni: da via XXIV Maggio, a via Maglio, passando per via Spino, le vie C.A Dalla Chiesa e Pertini, l’area del parco giochi di via Sauro e viale Piave e la piazza Martiri della Libertà.

“Ogni anno un passo avanti, così da ottenere minor consumi energetici a favore di un risparmio economico. I led garantiranno una luce più intensa e orientata e, di conseguenza, un minore inquinamento luminoso, in una parola più efficienti sotto tutti i punti di vista”, ha commentato il sindaco Matteo Redaelli.