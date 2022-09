Il personale viaggiante non garantirà il servizio dalle ore 16 sino a fine turno

“Gli addetti del settore incroceranno le braccia in considerazione aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione”

LECCO – Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno proclamato lo sciopero “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”.

Linee Lecco ha fatto sapere che, anche in città e non solo, il servizio non sarà garantito con le seguenti modalità:

Personale viaggiante: dalle ore 16 sino a fine turno;

Impiegati/operai: si asterranno dal lavoro per l’intera prestazione lavorativa programmata.

Il servizio riprenderà regolarmente da sabato 17 settembre. Le modalità dello sciopero si applicano per tutte le linee di competenza: