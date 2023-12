Uno per tutti e tutti per Telethon: serata di emozioni e solidarietà ad Airuno

Serata straordinaria ed emozionante con il Coruslain al completo

Telethon assumerà la responsabilità della produzione e distribuzione della terapia genica per l’immunodeficienza Ada-scid (Strimvelis)

AIRUNO – Al Teatro Smeraldo di Airuno, sabato scorso, serata straordinaria ed emozionante con il Coruslain al completo, proprio come negli Anni ’90 quando per la prima volta si esibirono per Telethon al Teatro Jolly di Olginate, sotto la guida del grande presentatore Giustino Comi. Alla fine dello spettacolo, il presentatore e responsabili di Telethon, Gerolamo Fontana, Renato Milani e Angelo Fontana, hanno ricordato ai presenti che Telethon sta raccogliendo fondi per dare speranza a tutti i bambini colpiti da malattie genetiche rare e grazie alla ricerca sono stati fatti passi da gigante.

Telethon assumerà la responsabilità della produzione e distribuzione della terapia genica per l’immunodeficienza Ada-scid (Strimvelis), salvando la vita dei “bambini bolla”. Questo risultato è possibile grazie all’impegno incessante di persone come Giustino, che si dedicano giorno e notte per organizzare spettacoli straordinari come “Uno per tutti e tutti per Telethon”.

“Un ringraziamento speciale al pubblico presente che ha acquistato i biglietti d’ingresso e ha preso come ricordo il panettone Telethon, così come agli artisti che si sono alternati sul palco. In particolare, al Coruslain, alla ballerina orientale Virginia Conti, alla giovane cantautrice di Triuggio Aurora Magrelli, a Giordana Bonacina che ha parlato del suo libro ‘La Bambina Invisibile’, affrontando un problema attualissimo come il bullismo, a Laura Pergolizzi con gli LP Project e a Fabio Ortelli che ha presentato una sua

canzone, molta applaudita dal pubblico. Telethon ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa serata di solidarietà e speranza”.