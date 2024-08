Valgreghentino: le Giannissime trascinano il pubblico della festa alpina. E stasera tocca ai Picètt

Successo mercoledì sera per il concerto delle Giannissime, cover band al femminile

Al termine dell’esibizione, hanno chiamato sul palco i volontari intonando “Notti magiche”

VALGREGHENTINO – Alla fine, sul palco, sono finiti anche loro, i volontari della festa alpina con la maglietta azzurra d’ordinanza, a cantare a squarciagola “Un’estate italiana”, per tutti semplicemente Notti magiche, l ‘inno dei Mondiali di calcio di Italia ’90.

Grande successo ieri sera, mercoledì, per il concerto delle Giannissime, cover band rigorosamente al femminile ospite alla festa alpina giunta alla 36esima edizione. Dopo aver calamitato l’interesse del pubblico trascinandolo in pista tra canti e balli al ritmo dei brani più celebri del repertorio cantautoriale nazionale e internazionale, le Giannissime hanno voluto chiamare al loro fianco anche gli organizzatori dell’associazione Valgrenta, ringraziandoli per l’invito alla manifestazione che ogni anno raccoglie sempre un pubblico numeroso e partecipe.

Insieme hanno intonato la celeberrima canzone inno di Italia 90, scritta da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, concludendo in bellezza una serata che non ha deluso le aspettative.

E stasera, giovedì, si replica con l’attesissimo concerto dei padroni di casa, i Picètt del Grenta, accompagnati dal loro immancabile flauto di pan.

La festa alpina si concluderà domenica 25 agosto con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria prevista alle 23.