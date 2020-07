Valmadrera, il premio Luca Magistris alla giovane anestesista Elena Bellazzi

Assegnato al medico Elena Bellazzi il premio Luca Magistris

A Valmadrera la consegna del premio

VALMADRERA – Nella bella cornice del Circolo Fatebenefratelli, organizzato dall’Associazione Ultreya – In cammino con Luca “ , anche quest’ anno è stato assegnato il premio Luca Magistris istituito da familiari e amici per ricordare il giovane medico valmadrerese e per premiare Elena Bellazzi di Caprino Bergamasco, giovane medico laureato in medicina e specializzato in anestesia come lo era Luca.

Ha aperto gli interventi il sindaco Antonio Rusconi che ha ricordato come questo gesto di generosità rappresenti in positivo il primo intervento del sindaco in pubblico dopo il Covid e come sia positivo parlare di giovani che fanno notizia per i risultati che ottengono con merito, studio e sacrifici e ha poi ringraziato Ultreya per i contributi offerti in questi anni dal più recente per gli strumenti pro – Covid al Pronto Soccorso di Lecco , alle scuole in Nepal dell’ alpinista De Stefani , al Centro La Rosa di Nibionno, al Centro Oltre Noi, alle zolle del campo in sintetico dell’ oratorio, ecc…

A seguire, la sorella di Luca, Laura Magistris, ha ringraziato tutti i presenti e ha ricordato che come Luca occorre guardare avanti e che il Covid ci ha insegnato che c’è bisogno di medici sempre più bravi e preparati.

Paolo Schiavo, medico del Pronto soccorso dell’ ospedale di Lecco ha ringraziato a nome del primario dottor Luciano D’Angelo per il dono offerto e, ricordato alla premiata la difficoltà del ruolo dell’ anestesista e la profonda umanità di Luca.

Infine Elena Bellazzi ha concluso affermando come dopo la laurea e la specializzazione si sia trovata a sostituire un medico del suo comune scomparso per Covid e ringraziato per aver capito il valore umano importante in questo premio. La vincitrice è stata premiata da alcuni medici che erano stati colleghi e amici di Luca, Paolo Schiavo, Andrea Farina, Simone Ambrosoni e Gianfranco Dodaro .