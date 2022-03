Organizzate per gli ospiti alcune attività ricreative per trascorrere una giornata in compagnia

La struttura offre un servizio comunale che ha l’obiettivo di combattere l’isolamento degli anziani, fruibile per il momento in alcuni giorni della settimana

MALGRATE – Carnevale festeggiato in piena regola al Centro Polifunzionale Arnaldo Donadoni. Giovedì 3 marzo la struttura in via Manzoni a Malgrate ha ospitato 10 anziani tra i 65 e gli 85 anni che, guidati dall’animatrice e da un OSS, hanno realizzato maschere e onorato il carnevale ambrosiano con stelle filanti e chiacchiere, trascorrendo una piacevole giornata insieme.

Non si tratta di un’operazione nuova per il Centro Polifunzionale, che punta a offrire un servizio comunale rivolto agli anziani che desiderano contrastare la solitudine attraverso attività educative e sociali.

Gli orari di apertura per ora sono il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 16.30, inclusa la consumazione del pasto, con la possibilità di part-time mattina o pomeriggio.

Per maggiori informazioni sui costi e le modalità di iscrizioni contattare gli assistenti sociali dei Comuni di Malgrate, Civate, Valmadrera, Pescate e Oliveto (Polo Lago) o il referente del Centro al 3490619458.