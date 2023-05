Acquedotto Brianteo, avviati i lavori per il raddoppio lungo la vecchia SS36

Sono in corso i lavori la vecchia SS36 tra Valmadrera e Civate, una delle ultime tratte rimanenti dell’opera che dura da 2 anni ed ha un valore di circa 10 milioni di euro

Il Brianteo è l’acquedotto più importante delle province di Lecco, Como e Monza e serve 340.000 abitanti di 64 Comuni,

VALMADRERA – Il raddoppio dell’acquedotto Brianteo è uno dei progetti più ambiziosi di sempre per Lario Reti Holding e include la posa della tratta via terra da Valmadrera a Civate, attualmente in corso.

Si tratta di un intervento fondamentale in quanto consentirà – da una parte – una più

efficiente gestione energetica del potabilizzatore e delle stazioni di pompaggio e –

dall’altra parte – una soluzione di riserva nel caso di manutenzioni da attuare sulla tubazione già esistente. Inoltre, l’intervento costituisce una garanzia per tutti i 64 Comuni serviti dal “Brianteo” di una maggiore disponibilità di acqua soprattutto nei periodi di maggiore siccità.

La tratta Valmadrera-Civate è parte integrante di un progetto dal valore totale di 9,5 milioni

di euro, che consentirà di potenziare l’acquedotto più importante della Provincia di Lecco.

I lavori per questo importante e più ampio progetto hanno avuto inizio nel 2021 ed hanno

visto la posa di una prima tratta nel Comune di Valmadrera, da via del Maglio lungo Via

Rio Torto e via XXV Aprile. Inoltre, sono stati posati 3,5 km di rete sul fondo del Lago di

Annone e, successivamente, la condotta ha attraversato le zone di Annone e Oggiono,

per arrivare fino a Dolzago.

Le opere appena iniziate a Valmadrera sono tra le ultime in programma e prevedono la

posa della tubazione lungo via Como, parallelamente alla vecchia SS36, fino a Civate,

dove sono già stati predisposti l’attraversamento sotto gli svincoli della superstrada e l’arrivo sulla riva del Lago di Annone.

Tutti i lavori saranno realizzati in modo da ostruire il meno possibile la normale circolazione

dei veicoli nella zona interessata.