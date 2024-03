Alla Cascina Don Guanella nasce il progetto “Il sapere e il sapore”

34 scuole dell’infanzia, più di 1.500 bambini, circa 185 docenti… alla scoperta delle filiere della vita

Realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia

VALMADRERA – A Cascina don Guanella nasce il progetto “Il sapere e il sapore: alla scoperta delle filiere della vita” dedicato alle scuole dell’infanzia del territorio provinciale di Lecco associate dalla FISM – Federazione delle scuole dell’infanzia paritarie – che hanno collaborato fin dalla fase progettuale con il proprio bagaglio di valori, esperienze e competenze.

Si tratta di un progetto che è stato pensato nel periodo di maggiore sofferenza a causa della terribile esperienza della pandemia Covid-19: “Abbiamo pensato che la nostra fattoria potesse portare un piccolo contributo, per restituire ai bambini e alle loro famiglie la fiducia e il senso stesso della vita che cresce e che genera buoni frutti, quando ben coltivata e accudita”.

Per Cascina don Guanella è un sogno che si realizza: 34 scuole dell’infanzia, più di 1.500 bambini, circa 185 docenti e/o educatrici che si alterneranno per tutta questa primavera estate presso la nostra fattoria e a cascata, altrettante famiglie, in attesa di avere notizie sulle piccole grandi scoperte delle loro bambine e dei loro bambini.

Il progetto consiste nel mettere a disposizione delle scuole dell’infanzia un servizio gratuito di fattoria didattica strutturato e comprensivo del servizio di trasporto da e per le scuole di appartenenza, grazie al sostegno garantito dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

“Si tratterà di una speciale esperienza nella quale tutti i piccoli partecipanti potranno scoprire le atmosfere rurali e naturali di un mondo agricolo ormai sconosciuto a quanti vivono in ambito urbanizzato. La nostra proposta prevede varie attività, di osservazione e scoperta, ma anche di divertimento e messa in gioco, attraverso veri e propri laboratori di esperienze. Per dirla con parole che ci sono care, i saperi e i sapori fondamentali per scoprire le ‘filiere della vita'”.

Scoprire concretamente dove e come nasce si sviluppa ciò che arriva a tavola, cosa significa prendersi cura di ciò che è vivo – animale o vegetale che sia – quali siano i ritmi della natura e delle stagioni… significa scoprire la bellezza del Creato e i meccanismi della vita stessa: “Abbiamo predisposto dei percorsi strutturati attraverso i luoghi simbolici della fattoria, dove scoprire come nasce e si sviluppa la vita degli animali, delle piante e degli ortaggi: gli orti e le serre, la stalla e il pollaio, i laboratori di trasformazione e l’agriturismo. A Cascina don Guanella coltiviamo speranze!”