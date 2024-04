Assemblea della Banca del Tempo Valmadrera, tante le attività svolte

L’assemblea è stata convocata, inoltre, per surrogare alle dimissioni dal Consiglio Direttivo di Veronica Tentori

Numerosissime le attività già realizzate e quelle in procinto di partire già nelle prossime settimane

VALMADRERA – Si è conclusa l’Assemblea della Banca del Tempo di Valmadrera con un riscontro positivo e partecipe da parte degli associati nella giornata di venerdì 5 aprile.

“Poco meno del 30% dei nostri associati hanno voluto presenziare alla nostra riunione per dire la loro sulla nostra associazione. La relazione presentata dal Presidente Flavio Passerini ha evidenziato quanto lavoro sia stato realizzato, assieme al suo importantissimo impatto, da Banca del Tempo Valmadrera nel 2023, con uno sguardo complessivo fino alla nostra nascita” commentano i membri della Banca del Tempo.

“Essendo stato relatore ad una assemblea degli studenti del Liceo Manzoni di Lecco (7 classi partecipanti), Passerini ha realizzato una analisi quantitativa e qualitativa degli scambi realizzati dal 2010 ad oggi – continuano i membri della Banca del Tempo – I numeri delle ore scambiate, dei soci coinvolti e delle nazionalità coinvolte nella nostra rete sono stati davvero impressionanti”.

“Tantissime le attività realizzate, oltre 30, e le associazioni/enti coinvolti (9). Ovviamente la parte del leone l’hanno fatta i rammendi dove troviamo anche quanto realizzato dalle sferruzzatrici, coordinate da Fiorella Casartelli, che hanno lavorato moltissimo per la realizzazione dell’albero di Natale all’uncinetto, delle strisce a sostegno degli ospedali pediatrici nella Bergamo/Brescia e per Viva Vittoria Lecco (1963 ore). Molto importanti in termini di ore scambiate, inoltre, il giardinaggio (172.5 ore), le lezioni (156.5 ore) e i trasporti (49 ore) realizzati nel 2023” spiegano i membri della Banca del Tempo.

“Vista l’età avanzata della gran parte dei nostri soci/e riteniamo di doverci impegnare ad accogliere sempre più le nuove famiglie con figli giovani. Pertanto nel 2024 ci impegneremo in iniziative rivolte a loro, a partire dalla camminata del 4 maggio dal titolo ‘Camminiamo insieme per le strade di Valmadrera – continuano i membri – L’evento, organizzato dai genitori del Comitato Genitori delle scuole pubbliche di Valmadrera vedrà la nostra pertecipazione assieme a AIDO, Amici di Parè, AVIS, La Fortezza, Scout CNGEI oltre ovviamente al Comune di Valmadrera“.

“Numerosissime le attività già realizzate e quelle in procinto di partire già nelle prossime settimane. In particolare segnaliamo il corso di maglia con ferri circolari (19 aprile), la mostra/laboratorio di pittura su ceramica di sabato 20 e domenica 21 aprile, il pranzo sociale di domenica 5 maggio e la gita nel territorio a Inverigo e Lurago d’Erba (sabato 10 maggio)” spiegano i membri della Banca del Tempo.

“La relazione sul 2023 e la programmazione per il 2024 sono stati approvati alla unanimità dai partecipanti – continuano i membri – L’assemblea è stata convocata, inoltre, per surrogare alle dimissioni dal Consiglio Direttivo di Veronica Tentori. Veronica, fondatrice, da sempre è nel Consiglio Direttivo e per ragioni personali non riesce più a sostenere l’impegno di consigliera. A Veronica, attraverso un applauso, l’associazione ha voluto tributare un abbraccio e un grazie per tutto il lavoro svolto sino ad oggi. Due le candidate al posto di consigliere: Adriana Cavarzere e Giovanna Ambrosone. Socie storiche presenti in associazione dal 2013 (Giovanna) e dal 2014 (Adriana) hanno manifestato volontà di entrare nell’organo dirigente della BdT. Per il rotto della cuffia (3 soli voti) la spunta Adriana Cavarzere che pertanto risulta essere eletta nel Consiglio Direttivo della BdT. A Giovanna Ambrosone un grazie per la disponibilità e la certezza che sarà, comunque, sempre invitata alle nostre riunioni”.

“Dopo l’esposizione del Presidente, è stata la volta del Tesoriere Fausto Introini di illustrare le modifiche al bilancio preventivo (discusso e approvato nella assemblea del 15 dicembre 2023) e il bilancio consuntivo 2024. Nel complesso l’associazione sta economicamente bene, ma sta iniziando a erodere il ‘tesoretto‘ accumulato negli anni passati e pertanto diviene necessario essere capaci di attrarre qualche fondo per riuscire a coprire i costi. Il bilancio è stato approvato alla unanimità e verrà inviato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei prossimi giorni” concludono cosi i membri della Banca del Tempo.