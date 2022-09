Alla regia dell’evento la Società Escursionisti Civatesi e il Gruppo Alpini Civate

CIVATE – Si sono conclusi ieri, domenica, con la porchetta degli Alpini i tre giorni dedicati a “Uniti per non dimenticare…” manifestazione che da qualche anno torna puntuale nel mese di Settembre a Civate, grazie alla preziosa collaborazione tra la Società Escursionisti Civatesi e il Gruppo Alpini Civate.

“Anche quest’anno l’affluenza è stata tanta, ci teniamo quindi a ringraziare i nostri volontari per il grande lavoro fatto, le imprese del territorio che ancora una volta hanno deciso di supportare la nostra iniziativa benefica e le centinaia di persone che hanno deciso di passare dei momenti in allegria con noi” dichiarano Luigi Castagna Presidente della Società Escursionisti Civatesi e Paolo Mauri Capogruppo degli Alpini di Civate.

“Come gli altri anni anche quest’anno il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per acquistare il materiale necessario a proseguire l’opera di ricostruzione ad Amatrice della casa e dell’attività dei nostri amici Stefano e Fabiana. Da una semplice azione benefica è nata una grande amicizia per cui la tratta Civate- Amatrice viene percorsa più volte l’anno dai nostri soci che una volta arrivati a destinazione si rimboccano le maniche e si mettono all’opera. Grazie ai fondi raccolti in questi anni sono state ricostruite la casa e la scorsa primavera è stata gettata la base della nuova stalla. Nel mentre il gregge di Stefano ha ricominciato ad ampliarsi permettendogli di riprendere la produzione di formaggio a livello artigianale”.