CIVATE – Prevista la chiusura totale al transito dell’innesto alla strada provinciale ex strada statale 639 in direzione Milano dalla strada provinciale 51 a Civate, in corrispondenza della rotatoria con Via alla Santa, dalle 8.30 alle 17.00 di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre per occupazione totale della strada a causa di lavori di E-distribuzione spa.

Lo segnala la Provincia di Lecco, competente su quella strada.