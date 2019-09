Civate. Nuova illuminazione in via Valle dell’Oro. Il sindaco: “Più sicurezza”

Al via l’intervento di installazione della nuova illuminazione pubblica in via Valle dell’Oro a Civate

Il sindaco: “La zona necessitava da tempo di un’illuminazione adeguata”

CIVATE – L’ Amministrazione Comunale di Civate informa la cittadinanza che sono in corso i lavori per l’installazione dell’illuminazione pubblica in via Valle Dell’Oro (sulla strada che da via Baselone porta a Valle Dell’Oro).

“Questo importante intervento, che rientra in una precisa strategia dell’Amministrazione Comunale, permetterà di dare maggior sicurezza a questa zona del paese che necessitava da tempo un’illuminazione adeguata” spiega il sindaco Angelo Isella.

Si ricorda ai cittadini residenti che potrebbero verificarsi restringimenti di carreggiata o interruzioni temporanee della viabilità.