Civate, Orrido Valle Dell’Oro. Ripristinato il transito pedonale passaggio della Forra

La Regione ha finanzato l’opera con 400 mila euro

Sindaco e vice sindaco: “Ringraziamo il consigliere regionale Mauro Piazza. L’inaugurazione della fine lavori si svolgerà a settembre”

CIVATE – L’Amministrazione Comunale di Civate ha annunciato che da oggi, sabato, è stato ripristinato il transito pedonale – passaggio della forra dell’orrido della Valle Dell’Oro.

“Un dovuto e sincero ringraziamento a Regione Lombardia che ha finanziato 400 mila euro (i fondi hanno coperto l’intero costo dell’intervento) e al consigliere regionale Mauro Piazza“, fanno sapere il sindaco Angelo Isella e il suo vice Simone Scola.

Dopo un lungo stop a causa del lockdown, i lavori sono finalmente terminati.

“Dopo il disgaggio del materiale instabile e la pulizia della vegetazione infestante – spiega il vicesindaco Simone Scola – sono state installate reti in aderenza alla parete rocciosa, tiranti a barre dywidag fissati direttamente sulle pareti e barriere orizzontali a sbalzo, sopra la passerella pedonale”.

L’Orrido è un’antica gola naturale dove scorre il torrente Toscio e si estende per circa 175 metri da via Broggi a via Valle dell’Oro.

“Questo passaggio – afferma il Sindaco Isella – è sempre stato utilizzato, non solo dagli escursionisti, ma anche dai residenti delle frazioni alte di Mombello e della Valle dell’Oro. Con il ripristino del transito pedonale i residenti possono finalmente recarsi in centro paese più velocemente. L’inaugurazione della fine lavori si svolgerà nel prossimo mese di settembre”.