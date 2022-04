Raccolti 1.500 euro da destinare ai profughi ucraini ospitati a Valmadrera

“Polisportiva dimostra in ogni occasione di essere una grande famiglia, capace di rispondere in modo solidale alle emergenze del territorio”

VALMADRERA – A Valmadrera si respira aria di solidarietà: raccolto con l’iniziativa della Colombe Pasquali un contributo di 1.500 euro che andrà a favore dei profughi ucraini ospitati nel Comune.

Metà della somma accumulata durante l’evento benefico, organizzato dal Comitato per il campo sintetico dell’oratorio di Valmadrera e della Polisportiva Valmadrera, sarà versata sul Fondo Comunità Lecchese a beneficio della causa Ucraina.

Un risultato reso possibile grazie alla generosità dei valmadreresi e di alcuni sponsor di Polisportiva Valmadrera, come spiega il Presidente Alberto De Pellegrin:

“La Polisportiva Valmadrera dimostra in ogni occasione di essere una grande famiglia composta da 500 atleti, 100 dirigenti e sponsor capaci di rispondere in modo solidale alle emergenze del territorio. Un grazie a tutti quelli che hanno permesso questo risultato, dai volontari del Comitato e della Polisportiva ai valmadreresi cha hanno acquistato le Colombe, alle aziende che hanno sponsorizzato l’iniziativa”.

Un’azione solidale non nuova per il Comune di Valmadrera, che nel 2020 in piena pandemia destinò i soldi raccolti a sostegno degli ospedali lecchesi.