Dopo 5 anni in città, Valmadrera saluta il diacono Pierre Bouiada Bouba

Diventerà Padre del Pime in Camerun, per poi partire come missionario in Thailandia

La Messa di ieri è stata anche l’occasione per presentare il nuovo seminarista Dominic

VALMADRERA – Tante persone hanno partecipato alla Santa Messa domenicale delle 10.30 a Valmadrera per salutare il diacono Pierre Bouiada Bouba che diventerà Padre del Pime in Camerun il prossimo 29 giugno, per partire successivamente come missionario in Thailandia.

Nel suo intervento, Pierre ha ringraziato il parroco, i sacerdoti, le suore, le autorità e tutta la comunità di Valmadrera per come è stato accolto in questi 5 anni. Il sindaco ha donato una stampa della chiesa parrocchiale, poi il pranzo con tutti i quattordicenni della professione di fede in oratorio.

Il presidente della Polisportiva Valmadrera De Pellegrin ha donato a Pierre una tuta. Al diacono Pierre è andato anche il ringraziamento del sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi. La Messa di ieri è stata anche l’occasione per presentare il nuovo seminarista Dominic, del Bangladesh, che ha già cominciato a collaborare con la Parrocchia.