Gemellaggi a Valmadrera; in paese le visite delle delegazioni da Weissenhorn e Buckingham

Ursula Schramm, presidente comitato gemellaggi di Weissenhorn, terrà alcune lezioni di tedesco agli studenti valmadreresi

“Un grazie alle famiglie di Valmadrera che ospiteranno gli amici inglesi”, commenta il sindaco, Antonio Rusconi

VALMADRERA – Settimana all’insegna dei gemellaggi a Valmadrera quella dal 15 al 21 aprile con la presenza di ospiti tedeschi e inglesi. Come ormai da tradizione, Ursula Schramm presidente comitato gemellaggi di Weissenhorn, terrà alcune lezioni di tedesco agli alunni dei corsi sala/ bar del CFP A.Moro e agli alunni che frequentano il corso di tedesco alla scuola media L.B. Vassena. Inoltre ancora una volta la docente terrà momenti di conversazione alla popolazione adulta.

Contemporaneamente agli amici tedeschi sarà presente una delegazione di amici inglesi del la cittadina di Buckingham, vicina a Oxford in Gran Bretagna, con la quale Valmadrera ha stipulato un patto di amicizia a fine 2022, a seguito di una visita conoscitiva del sindaco Rusconi e di una delegazione valmadrerese.

“In queste giornate si alterneranno momenti ufficiali di conoscenza della realtà valmadrerese a momenti di visita dei luoghi limitrofi, apprezzatissimi dai cittadini d’Europa. Un grazie alle famiglie di Valmadrera che ospiteranno gli amici inglesi”, commenta il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi.

Infine alcuni ragazzi, frequentanti il corso di tedesco alla scuola media, saranno ospiti nel primo weekend di maggio a Weissenhorn presso le famiglie locali. Sarà presente anche la ex docente Pelucchi Fiorenza come rappresentante comitato gemellaggi.