Gli attori Mike Markoff e Katherine Cozumel festeggiano il matrimonio all’Hotel Promessi Sposi

La coppia ha festeggiato presso la storica struttura ricettiva di Malgrate

Dadati: “Un onore accoglierli ed offrirgli un’esperienza indimenticabile”

MALGRATE – Il celebre attore statunitense Mike Markoff e l’affascinante attrice americana Katherine Cozumel hanno festeggiato sul lago di Como il loro matrimonio, confermando ancora una volta la fama di questa destinazione come luogo privilegiato per ricevimenti nuziali e celebrazioni importanti.

Per il loro soggiorno Mike e Katherine hanno scelto l’Hotel Promessi Sposi, la storica struttura ricettiva di Malgrate, nata nella seconda metà dell’Ottocento e oggi il più antico hotel della sponda orientale del Lago di Como. Qui, gli sposi hanno accolto i loro ospiti per una serata di benvenuto e festeggiamenti sul rooftop dell’hotel, con una vista mozzafiato sul lago e sulla città di Lecco. Il menù, ideato per l’occasione dallo chef Alessio Limonta, ha enfatizzato l’italianità e i sapori del lago, offrendo un’esperienza gastronomica molto apprezzata dagli ospiti.

L’Hotel 4 stelle lusso, con il suo fascino senza tempo e le viste spettacolari, è stata la cornice perfetta per accogliere gli sposi e i loro ospiti e si conferma nuovamente una scelta privilegiata per chi desidera un matrimonio indimenticabile. L’Hotel Promessi Sposi, con il suo forte legame con il settore wedding, offre non solo un ambiente romantico e suggestivo, ma anche una gamma di servizi personalizzati che rendono i festeggiamenti unici e speciali.

L’evento ha messo in evidenza la bellezza del Lago di Como, una destinazione che affascina per i suoi splendidi paesaggi, la sua storia e l’ospitalità di alto livello. Il matrimonio di Mike e Katherine, consacrato al Castello di Rossino a Calolziocorte, celebra infatti non solo il loro amore, ma anche il prestigio del Lago di Como come meta ideale internazionale per cerimonie esclusive.

“È stato un onore per noi accogliere due attori così illustri del mondo del cinema internazionale, offrendo loro un’esperienza indimenticabile. La loro presenza ha arricchito ulteriormente l’atmosfera del nostro hotel, contribuendo a creare un ambiente vivace e stimolante,” ha dichiarato Fabio Dadati titolare e general manager dell’Hotel Promessi Sposi e della Casa sull’Albero.



Ancora una volta l’Hotel Promessi Sposi viene scelto come punto di riferimento di ospitalità e accoglienza per il panorama cinematografico. Fin dalla prima edizione, Lecco Film Fest ha infatti ospitato i suoi attori in hotel e sono molti gli ospiti illustri che hanno potuto apprezzare l’eleganza e i servizi offerti dalla struttura.

Mike Markoff, attore statunitense, noto per il suo lavoro nei film horror e thriller tra cui “American Mummy” e “River of Darkness”e per essere stato uno dei protagonisti di Hitman – presentato nel 2023 alla mostra del cinema di Venezia di Venezia, e Katherine Cozumel, attrice americana celebre per aver partecipato a The Wonder Years, Will & Grace e Switch Up.