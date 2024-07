Living Land. Ragazzi di Valmadrera e Civate impegnati nel progetto “Utilestate”

Attività coordinate da Rita Bosisio e Silvia Tantardini

VALMADRERA/CIVATE – Anche quest’anno i Comuni di Valmadrera e Civate hanno aderito al progetto “Utilestate” con le attività proposte da Living Land. Gli Assessori ai Servizi Sociali dei due Comuni, Rita Bosisio e Silvia Tantardini, hanno coordinato le attività con gli operatori e i volontari.

Cinque ragazzi di Valmadrera e cinque ragazzi di Civate per due settimane hanno vissuto un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità, svolgendo nei due Comuni, attività di riqualifica e di manutenzione di spazi ad uso pubblico.

A Valmadrera i ragazzi hanno verniciato i corrimano del cimitero nuovo, la scala interna della Biblioteca e tutte le strutture in ferro del porticato. A Civate, invece, sono intervenuti con la manutenzione al punto di ristoro del viandante in località Pozzo e lungo la pista pedonale/ciclabile in località Isella.

“Grazie a Gabriele, Christian, Leonardo, Fabio, Leonardo, Patrizia, Elena, Alice, Elisa e Andrea. Siete stati fantastici! Grazie anche agli operatori Marco Greppi e Simona Panzeri della Cooperativa Sineresi. Un grazie di cuore ai volontari Damiano Mercuri e Pantaleone Mazzitelli – continuano gli organizzatori del progetto -.Un abbraccio a questi fantastici ragazzi, ricordando che la cura di una comunità passa anche attraverso la cura dei luoghi in cui la comunità vive”.