Malgrate e Valmadrera uniscono le forze per regalare una… Rocca incantata

Il 29 agosto evento inedito grazie alle due Pro Loco e all’associazione Valmabar

“Abbiamo pensato a un evento unico per dare un segnale ai commercianti in un periodo difficile”

VALMADRERA – La data da segnare in rosso sul calendario è quella di sabato 29 agosto quando, grazie all’organizzazione di Pro Loco Valmadrera, Pro Loco Malgrate e associazione Valmabar, si potrà vivere la famosa Rocca in una veste totalmente inedita.

Dalle ore 14 fino alle 24 la strada verrà chiusa totalmente al traffico e verrà trasformata in un’esclusiva terrazza sul golfo di Lecco dove poter passeggiare, gustare buon cibo e ascoltare ottima musica in un’atmosfera magica.

La presentazione dell’evento ieri pomeriggio, mercoledì, nella splendida cornice di Villa Giulia, a Parè: “Abbiamo pensato di organizzare qualcosa di diverso in questo complicato periodo post covid per dare alla popolazione, ma soprattutto ai commercianti di Malgrate e Valmadrera, una goccia di respiro cercando di muovere il turismo con un evento inedito” hanno spiegato Marco Vassena e Fabio Redaelli, rispettivamente presidenti della Pro Loco Malgrate e Valmadrera.

L’idea è uscita quasi per caso durante una chiacchierata con l’amico Francesco Negrotti: “Ci è sembrata subito un’ottima idea, chiudere la strada della Rocca al traffico significa consentire alla gente di godere di un itinerario pazzesco. Con questo evento, voluto dai due paesi, cerchiamo anche di dare un segnale ai commercianti in un periodo difficile”.

700 metri di passeggiata con scorci mozzafiato dove, grazie alla collaborazione dei commercianti dei due paesi, sarà possibile mangiare, bere e ascoltare buona musica suonata dal vivo da artisti dislocati lungo la strada. Saranno presenti due food truck e un truck di bevande (quest’ultimo gestito dall’associazione Valmabar il cui ricavato andrà a finanziare le luminarie natalizie), poi insieme ai locali della zona verrà messo a punto un servizio di delivery per gustare cibi take away seduti ai tavoli che verranno allestiti lungo la passeggiata. L’evento, infine, è patrocinato da Confcommercio Lecco.

“Ci sarà anche una sfida nella sfida – hanno spiegato gli organizzatori – la Rocca verrà illuminata per creare un’atmosfera suggestiva e pazzesca ma questa attrazione, che stiamo ancora mettendo a punto nei particolari, vogliamo che rimanga una sorpresa. Particolare attenzione, ovviamente, verrà prestata a tutte le norme e linee guida per il contenimento del coronavirus”.

Dal punto di vista logistico ci saranno bus navetta per accompagnare i turisti agli ingressi della passeggiata: un info point con parcheggio sarà a Malgrate in zona Obi, l’altro sarà a Valmadrera in piazza Mercato. Grazie alla collaborazione con Taxi Boat di Lecco, poi, sarà possibile (con un prezzo politico) fare un giro sul lago o raggiungere la passeggiata direttamente da Lecco.

Una serata di emozioni e cultura: “E’ il tempo di reagire, è il tempo delle sfide. Le due Pro Loco sono partire e hanno coinvolto commercianti, amministrazioni, associazioni, volontari e questo è molto importante – hanno detto Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera e Innocente Vassena, vice sindaco di Malgrate -. Iniziative come queste sono necessarie perché ci danno la sveglia e sono una vera iniezione di entusiasmo perché, seppur con responsabilità, bisogna ripartire”.

Dopo un periodo tanto complicato il 29 agosto tutti presenti alla Rocca per vivere qualche ora in un’atmosfera incantata.