Malgrate, l’impegno degli alpini in paese: il gruppo cerca nuovi volontari

Festa al Monte Barro con gli alpini e le altre associazioni di volontariato

Le Penne Nere al lavoro sui sentieri e in paese, si cercano forze nuove

MALGRATE – Sabato 9 ottobre momento di festa comunitaria insieme a tutte le realtà di volontariato che operano intorno al Monte Barro promosso dai dirigenti del Parco stesso.

Fra questi anche gli Alpini di Malgrate che da sempre si prendono cura del sentiero che dal Sasso della Vecchia porta in cima al Barro, ma non solo perché il loro impegno parte dalla scalinata che, poco dopo il ponte Azzone Visconti sale fino a S. Michele per poi proseguire fino al Cippo degli alpini nella pineta di Pian Sciresa.

Almeno per due volte l’anno questi sentieri vengono resi agibili e facilmente fruibili dai numerosi gruppi di escursionisti ed in particolare dalle scolaresche, non solo del lecchese, che utilizzano la piana ai piedi della pineta come campo di orientamento.

Ma oltre a questo le Penne nere malgratesi anche in paese sono attive, in accordo con l’Amministrazione comunale, per il mantenimento della pista ciclo-pedonale e di una parte del prato al termine della strada che dà accesso al bosco e poi collabora con gli Amici di Pian Sciresa nella cura del verde intorno al centro polifunzionale di Via Manzoni intervenendo anche per opere interne di manutenzione e con la scuola materna del nostro paese per il taglio delle piante durante l’inverno e poi con la castagnata che facciamo tutti gli anni direttamente nel cortile della scuola per la gioia dei bambini che possono assistere dal vivo alla loro preparazione.

“Per fare tutto questo – dicono – ci vorrebbero anche forze nuove e noi contiamo sul fatto che, non essendoci più il periodo di leva obbligatorio, lo spirito alpino possa contagiare ugualmente gente di buona volontà che voglia comunque far parte della squadra come ‘amico degli alpini” venendoci a trovare il venerdì sera nella sede di Via Agudio, proprio di fronte al Municipio”.

Per ogni informazione è possibile scrivere a: malgrate.lecco@ana.it