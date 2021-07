Polizia Locale. Nuove telecamere in arrivo a Valmadrera e Malgrate

Approvati tre progetti grazie a un cofinanziamento di Regione Lombardia

Presto anche un nuovo veicolo di servizio per il comando associato di Polizia Locale

VALMADRERA – Grazie a un cofinanziamento del maggio scorso da parte di Regione Lombardia sono stati approvati da parte di Regione Lombardia due ulteriori progetti cofinanziati presentati dalle amministrazioni comunali di Valmadrera e Malgrate in modo singolo a fine giugno 2021.

Il primo progetto, per un importo complessivo di €37.900 presentato dal Corpo Associato di Polizia Locale per l’acquisto di un nuovo veicolo di servizio in dotazione al Comando Associato, con cui l’amministrazione comunale di Valmadrera richiedeva di procedere

all’acquisto di una nuova autovettura “ecologica” (che sarebbe andata ad aggiungersi alla Mitsubishi ASX acquistata con altro co-finanziamento regionale nell’anno 2016) e con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Malgrate e Oliveto Lario per l’acquisto di un’antenna per la trasmissione del segnale radio per una migliore più efficiente comunicazione delle pattuglie dislocate sui tre territori comunali e l’acquisto di strumentazione per il riconoscimento rapido di sostanze stupefacenti su polveri, superfici e

persone ha visto riconosciuto da parte di Regione Lombardia un finanziamento di €30.000.

Il secondo e terzo progetto presentati da parte del Comando di Polizia Locale in maniera

singola per le amministrazioni comunali di Valmadrera e di Malgrate riguardano invece un ulteriore ampiamento dell’impianto di videosorveglianza comunale con il posizionamento di telecamere in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in transito e in grado di identificare inoltre la classe ecologica degli stessi. Il Comune di Valmadrera prevedeva con un importo complessivo di €35.800 la realizzazione di 7 nuovi siti per la rilevazione dei transiti dei quali due mobili per un totale di 8 telecamere per la lettura targhe e 8 telecamere per la visione del contesto. Regione Lombardia ha approvato il progetto con un finanziamento pari a €25.000. Un analogo progetto presentato dal Comune di Malgrate prevedeva con un importo complessivo di €36.200 la realizzazione di 6 nuovi siti per la rilevazione dei transiti dei quali due mobili per un totale di 6 telecamere per la lettura targhe e 6 telecamere per la visione del contesto e Regione Lombardia ha approvato tale progetto con un finanziamento pari a €25.000.

Nell’ottica di potenziamento dell’ufficio maggiormente legato alla pubblica sicurezza, le amministrazioni comunali hanno deciso di fare ulteriori passi in questa direzione, partecipando ai bandi regionali che dovranno tutti quanti essere realizzati e rendicontati entro il mese di dicembre del corrente anno.

“Il servizio associato – commenta il Sindaco capo convenzione Antonio Rusconi – ha consentito alle tre amministrazioni comunali di ottenere a partire dall’anno 2016 diversi cofinanziamenti da parte di Regione Lombardia. Lo sviluppo di questi tre nuovi progetti che si vanno ad aggiungere ai progetti sviluppati negli anni precedenti che hanno riguardato ampliamenti e sviluppi tecnologici sugli impianti di videosorveglianza comunali, sul parco veicoli e sulle dotazioni tecniche strumentali hanno permesso controlli e servizi al fine di migliorare sia la percezione che la reale di sicurezza della popolazione”.

“Il primo progetto – commenta il Comandante Cristian Francese – permetterà l’acquisizione di strumentazione idonea per lo svolgimento dei servizi su strada sia nelle fasce diurne che in particolare per i servizi serali e notturni, che anche grazie all’assunzione di personale a tempo determinato dipendente di altre amministrazioni comunali quali Arese, Civate, Colle Brianza, Imbersago e Merate che ringraziamo per la disponibilità, sono in corso di svolgimento con risultati eccellenti. Il secondo progetto rappresenta un ulteriore miglioramento tecnologico dell’impianto di videosorveglianza in particolare per i Comuni Valmadrera e Malgrate che ad oggi possono contare su 88 telecamere di videosorveglianza e 21 telecamere in grado di riconoscere le targhe tutte quante direttamente visibili presso il Comando e che nel corso degli ultimi anni hanno determinato apprezzabili risultati quotidiani”.