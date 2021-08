Vaccini anti-covid in farmacia, anche a Valmadrera al via la sperimentazione

L’iniziativa è rivolta agli Over 60 non ancora vaccinati

Da oggi, 3 agosto, alla Farmacia Imperatori di piazza Citterio

LECCO – Al via da oggi, martedì 3 agosto, la fase sperimentale di somministrazione del vaccino anti-covid 19 presso le 21 farmacie individuate da Regione Lombardia. Per il territorio di Lecco aderisce la Farmacia Imperatori di Valmadrera (piazza Citterio, 14

Tel. 3755568885 – mail vaccini@farmaciaimperatori.it).

Per il territorio dell’Ats Brianza ci sono anche:

Monza

Farmacia Manzoni

Via Manzoni 14/16

Tel. 039383842 – mail vaccini.farmaciamanzoni@gmail.com

Farmacia Manzoni Via Manzoni 14/16 Tel. 039383842 – mail vaccini.farmaciamanzoni@gmail.com Cesano Maderno

Farmacia Dante

Via Roma

tel.0362502098 – mail farcocchi@enterpoint.it

L’iniziativa è rivolta agli over 60 non ancora vaccinati. Ciascuna farmacia metterà a disposizione un’agenda specifica organizzata secondo criteri condivisi con Regione Lombardia al fine di evitare lo spreco di dosi. Il cittadino che intende aderire dovrà prenotarsi direttamente presso la Farmacia aderente.

Il ciclo vaccinale sarà completo dopo la somministrazione della singola dose di vaccino Janssen e al cittadino potrà essere consegnato il Green Pass. “Ats Brianza rinnova l’invito ad aderire alla campagna a tutti gli over 60 non ancora vaccinati e non prenotati sulla piattaforma regionale o guariti da almeno 3 mesi”.