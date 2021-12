Valmadrera: 70 mila dollari dalla Groeneveld per i lavori all’orto botanico

Prezioso contributo dalla multinazionale al Comune di Valmadrera

La somma sarà investita per la riqualificazione dell’orto botanico del centro culturale

VALMADRERA – In questi giorni è arrivata la notizia di un gradito regalo di Natale da parte della Timken Foundation che grazie alla ditta Groeneveld-Beka, multinazionale presente storicamente a Valmadrera in Via Chiari, ha finanziato con un contributo di 70.000 dollari il progetto della sistemazione dell’orto botanico presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, contributo determinante per la realizzazione dell’iniziativa.

I lavori prevedono interventi al sistema di irrigazione, raccolta e canalizzazione acque meteoriche, digitalizzazione delle descrizioni, illuminazione del sito.

Il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato in particolare Vincenzo Bambini, Plant Manager della Groeneveld –Beka e Beppe Castelnuovo, Presidente del Comitato Gemellaggi, “che hanno sostenuto convintamente il progetto e con cui aveva visitato la ditta a Valmadrera alcuni mesi fa. Prossimamente – fa sapere il sindaco – ci sarà un’occasione ufficiale per presentare questa iniziativa”.