Il sindaco: “Un grazie ai medici e ai volontari impegnati”

Soddisfatti i cittadini che promuovono a pieni voti il servizio

VALMADRERA – “Bravo sindaco, hai fatto proprio una gran cosa, bella comoda, ci voleva”. Con questa espressione, rigorosamente in dialetto, una ultra ottantenne appena vaccinata si è rivolta al sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi di passaggio stamattina al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera dove oggi, lunedì, sono cominciate le vaccinazioni per gli Over 80.

“In primis è doveroso ringraziare i medici di medicina generale, i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa – ha detto il sindaco – Perché questa iniziativa è partita a Valmadrera e non da altre parti? Perché i medici si sono mossi in collaborazione con i volontari. Il comune ha dato la sua disponibilità e ha fornito gli spazi che servono quattro comuni (oltre Valmadrera il centro accoglie gli Over 80 di Civate, Malgrate e Oliveto Lario, ndr) ma tutto questo si può fare perché c’è la disponibilità di medici, infermieri e volontari a fare delle ore in più”.

Il Fatebenefratelli è particolarmente adatto perché, oltre a essere posizionato in centro città, dispone di spazi sia all’interno che all’esterno per svolgere le vaccinazioni: “Abbiamo dato volentieri la nostra disponibilità perché credo che sia un servizio importante per i cittadini di Valmadrera e per i cittadini degli altri tre comuni vicini. Sono gli stessi medici a chiamare i propri assistiti e sono già stati organizzati 24 appuntamenti, significa circa mille Over 80 da vaccinare e vi assicuro che non sono numeri da poco”.

Gli anziani vengono accolti e guidati dai volontari della Protezione Civile guidati dal responsabile e consigliere comunale Francesco Barbuto, mentre i volontari della Croce Rossa misurano la temperatura e smistano le persone prima di essere vaccinata dai medici della Cooperativa il Cuneo e del Gruppo Medici Valmadrera. Insomma, un servizio importantissimo per il territorio di Valmadrera e per i comuni limitrofi.