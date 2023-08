Valmadrera. Approvata la variazione di bilancio, tanti gli investimenti in programma

Nuovo asilo nido, manutenzione edifici scolastici e centro diurno disabili, minialloggi per anziani

VALMADRERA – Approvata in consiglio comunale la Variazione di Assestamento generale e controllo della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio riferita al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazione per complessivi 1.726.005,81 euro relativi all’anno 2023, con applicazione di quote di avanzo di amministrazione, in parte già vincolato e in parte libero, per 1.229.051,53 euro.

Numerosi i capitoli che sono stati adeguati, in particolar modo quelli relativi agli investimenti, per i quali sono stati ricevuti finanziamenti in ambito PNRR e non, a integrazione dei quali sono state stanziate altre quote, ricorrendo all’avanzo di amministrazione.

Le cifre principali dell’applicazione di avanzo hanno riguardato la realizzazione del nuovo asilo nido in via Bovara, gli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici e sul centro diurno disabili e la formazione di minialloggi per anziani. Stanziati sul relativo capitolo anche i 10.000 euro per la sistemazione di bagni dell’area festa di via Casnedi, progetto che è risultato il maggiormente votato nell’iniziativa dei Progetti partecipati.

Anche gli anni 2024 e 2025 sono stati adeguati, principalmente con rifermento a finanziamenti assegnati. In occasione di questa variazione è stato eseguito il controllo della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e la Ricognizione dei Programmi che hanno fatto emergere una situazione in linea con le attese e senza indicatori fuori dai range normativi previsti.

Nella medesima seduta, il Consiglio Comunale di Valmadrera, ha approvato il primo documento programmatico relativo al triennio 2024-2026. Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono stati delineati i principali fabbisogni di spesa corrente del comune, sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedente e di spesa in conto capitale (investimenti). Per quest’ultima, sono state presentate le principali opere pubbliche previste o in corso di realizzazione: minialloggi assistiti per anziani nell’immobile di Vicolo Giusti, potenziamento area ecologica e raccolta differenziata, nuova caserma dei Vigili del Fuoco, interventi di efficientamento energetico su stabili comunali, illuminazione passeggiata a lago di Parè e guardiania pontilista.