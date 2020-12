Valmadrera: ‘battute’ all’asta benefica le maglie di Ibrahimovic e Lukaku

In tutto offerte per 500 euro per le maglie autografate di Ibrahimovic e Lukaku

L’asta finanzia i lavori del campo sportivo dell’oratorio di Valmadrera

VALMADRERA – Sono arrivate, come regalo per il Natale, le maglie battute “all’asta” benefica per il campo in sintetico di Valmadrera, proposta dal Comitato presieduto da Alberto De Pellegrin, le cui offerte scadevano a mezzogiorno della vigilia il 24 dicembre.

Quasi in un testa a testa, la maglia di Ibrahimovic , bomber del Milan di nazionalità svedese se la è aggiudicata Giorgio Grassi, giovane valmadrerese, con una offerta di 300 euro.

La maglia di Lukaku, centravanti nerazzurro della nazionale belga, è andata a Marco Adamoli, anche lui residente a Valmadrera, con una offerta di 250 euro, già portiere in passato della prima squadra della Polisportiva e di altre società.

Ora, in attesa di poter riprendere l’attività, il Comitato pensa di recuperare le iniziative dello scorso anno come l’amichevole con i “Bindun” di Beppe Bergomi e Baresi , annullate per la pandemia, per poter completare il pagamento del campo .