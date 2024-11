Valmadrera: chiude via Promessi Sposi per i lavori di allaccio all’acquedotto

La chiusura al traffico di viale Promessi Sposi sarà in vigore da lunedì 4 a sabato 9 novembre

Prevista una modifica alla viabilità per ridurre l’impatto sulla mobilità cittadina

VALMADRERA – Per consentire i lavori di allaccio alla nuova rete di acquedotto ( opere di urbanizzazione nell’ambito del Piano attuativo Atr 1 Viale Promessi Sposi) da lunedì 4 a sabato 9 novembre è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di viale Promessi Sposi dall’intersezione con via Roma sino all’intersezione con via San Valerio, in direzione Parè.

Al fine di contenere l’impatto sulla mobilità cittadina, il traffico veicolare che normalmente interessa viale Promessi Sposi da via Roma in direzione Parè verrà indirizzato in via Privata Gavazzi e successivamente in Via Sabatelli (con uscita su Viale Promessi Sposi all’altezza del mobilificio “Crimella”).

Pertanto è stato disposto il senso unico in Via Sabatelli dal civico nr. 38 (Azienda Combustion And Energy) fino all’intersezione con Viale Promessi Sposi.

Sarà vietata inoltre la sosta 0-24 con rimozione forzata nelle aree di sosta in Viale Promessi Sposi altezza civici 4 – 6 interessate dall’area di cantiere e nelle aree di sosta in via Privata Gavazzi (aree individuate per consentire il doppio senso di circolazione).