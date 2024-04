Valmadrera. Con “Di acque e dintorni” scoperti i sapori del territorio

L’incontro presso la Casetta del sorriso degli Amici di Parè

Un percorso di scoperta tra materie prime e ricette, ma anche racconti e curiosità

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera e la Consulta dell’Alimentazione, in collaborazione con l’associazione Amici di Parè, hanno realizzato l’iniziativa “Di acque e dintorni. Una serata per imparare, ascoltando e assaggiando in compagnia“.

L’incontro, che si è tenuto presso la Casetta del sorriso degli Amici di Parè, si è avvalso delle competenze di Stefania Barni (“Zia Ste”, cuoca ed esperta di erbe spontanee) e delle materie prime di Rocco Mercuri (casaro e gestore di un agriturismo), Emanuele Pensotti (artigiano del pesce di lago), Alessandra Catelli e Nando Fumagalli (viticoltore).

L’iniziativa, promossa in particolare da Giancarlo Vassena della Consulta dell’Alimentazione e dall’assessore Raffaella Brioni, ha accompagnato i partecipanti in un percorso di scoperta dei sapori del territorio: non solo materie prime e ricette quindi, ma anche racconti e curiosità.

“Si ringraziano anche Maria Rita e Alessandra. Un ringraziamento speciale agli Amici di Parè. La collaborazione fra amministrazione e associazioni è sempre fondamentale per la realizzazione di nuove iniziative” commenta Raffaella Brioni, Vicesindaco di Valmadrera.