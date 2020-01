Valmadrera. Da lunedì 13 gennaio riparte il Piedibus

Una cinquantina i volontari coinvolti

Mancano ancora persone per la linea rossa

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera, in collaborazione con l’istituto

comprensivo statale di Valmadrera, farà ripartire lunedì 13 gennaio il servizio Piedibus per la scuola primaria Leopardi di Valmadrera.

Purtroppo la partenza è stata rimandata solo a gennaio per problematiche relative alla

copertura di tutti i turni previsti dal servizio con i volontari e per non far partire un

Piedibus non completo nel suo svolgimento. Alla fine però anche quest’anno il Piedibus funzionerà con i viaggi di andata delle 3 linee già proposte e consolidate negli scorsi.

Al momento i bambini iscritti sono circa 50 e i volontari che si alternano nei giorni da

lunedì al venerdì sono circa una ventina. Al servizio di Piedibus ci si può ancora iscrivere, sia gli alunni che eventuali accompagnatori volontari. Per questo occorre rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Valmadrera (0341/205.236 – sig. Maffezzoni Pierpaolo) dove si può ritirare e compilare il modulo di iscrizione e chiedere tutte le informazioni sul servizio.

Attualmente le 3 linee sono abbastanza “coperte” nei turni anche se vi è necessità di

volontari sulla linea rossa con partenza dal Capolinea (via Casnedi – entrata Asilo) in quanto il numero di alunni che parte da quella fermata è nutrito. In mancanza di volontari può esserci il rischio di dover rivedere il tragitto della suddetta linea.

Sul sito del comune di Valmadrera (www.comune.valmadrera.lc.it) nella sezione

Servizi – Studiare – Servizi Scolastici – Piedibus saranno reperibili sia i moduli per

l’iscrizione che le linee con le fermate e gli orari di passaggio oltre al regolamento

per il funzionamento del Piedibus.

“L’Amministrazione Comunale vuole rivolgere un sentito ringraziamento a coloro che hanno dato la propria disponibilità per dedicare una piccola parte del proprio tempo a favore dei loro ‘concittadini’ più piccoli, completamente a titolo gratuito, un grazie che oltre ad essere rivolto dall’Amministrazione Comunale deve soprattutto essere rivolto dai genitori dei bambini iscritti al Piedibus che possono usufruire di questo importante servizio – ha detto il sindaco Antonio Rusconi -. Inoltre quest’anno sarà fattivamente attiva tra i volontari della Linea Rossa anche l’assessore all’istruzione del comune di Valmadrera Raffaella Brioni nella speranza che il suo esempio sia seguito da altre figure del panorama politico locale così da dare una mano a far crescere e ‘camminare’ il Piedibus mettendosi a disposizione dei più

piccoli”.

Grazie ai volontari del Piedibus

Linea Verde: Massimo Erroi, Vittorio Selva, Rosaria Zanotta, Oxana Palatskaya,

Lucina Laquintana, Mariella Mazzoleni, Lorena Cipriani, Giovanni Mazza, Lucia

Vergottini.

Linea Rossa: Angelo Airoldi, Giuseppina Riva, Marta Doscio, Cinzia Tavano,

Antonietta Cantore, Anna Vassena, Sonia Beladjila, Elisa Servedio, Erika Lodari

Linea Azzurra: Vittorio Castelnuovo, Enrico Muttoni, Ivana Valsecchi, Rosaria

Valsecchi, Anghileri Marco.