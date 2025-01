Valmadrera e Buckingham: firma del gemellaggio durante la Festa di S. Antonio

La cerimonia si terrà il 18 gennaio nella Sala del Consiglio comunale, con la partecipazione di una delegazione inglese

VALMADRERA – Presso la Sala del Consiglio comunale di Valmadrera, avrà luogo la cerimonia di firma del gemellaggio con la città di Buckingham. L’evento in programma per sabato 18 gennaio alle ore 10.00, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Festa patronale di S. Antonio e precederà il conferimento delle civiche benemerenze.

Buckingham, storica cittadina inglese situata nel nord della contea del Buckinghamshire, è nota per la sua posizione strategica tra Oxford e Cambridge e per la vicinanza al circuito di Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna. Con una popolazione che supera i 18.000 abitanti, Buckingham è ricca di storia e cultura, vantando edifici storici come la Chantry Chapel e la Old Gaol, oltre a prestigiose istituzioni educative come la sua università.

La delegazione inglese, guidata dal Sindaco di Buckingham Anja Schaefer, dal presidente del Comitato di Gemellaggio Lorna Joy e dal promotore del gemellaggio Steve Haines, parteciperà a diverse iniziative programmate, tra cui il conferimento delle civiche benemerenze e il Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia. Grazie alla disponibilità del Comitato gemellaggi, la delegazione avrà l’opportunità di conoscere da vicino la realtà di Valmadrera e del suo territorio.