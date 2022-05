Un progetto per recuperare una porzione dell’antico mulino di via Mulini a Valmadrera

L’edificio diventerà una sala per esposizioni e attività didattiche

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera ha intenzione di recuperare una porzione dell’edificio dell’antico Mulino ubicato in Via Molini per attività di interesse pubblico, che possa poi incentivare nel tempo il recupero della rimanente porzione del complesso.

In particolare, spiegano dal Comune, si prevede il suo riutilizzo parte per servizi, esposizioni, attività didattiche per i più giovani, nell’ambito di un più ampio progetto di polo museale con possibilità di valorizzazione del bene con collaborazioni virtuose per la promozione del turismo.

L’Ufficio tecnico comunale Edilizia Privata e Urbanistica del municipio ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico – economica finalizzato alla sistemazione del piano terreno che è stato approvato nella giunta dello scorso 11 maggio. L’importo complessivo del progetto ammonta a 343.950 euro , su cui il Comune chiederà un contributo nell’ambito del bando denominato FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.