Valmadrera: il Prefetto consegna tre medaglie d’onore alla memoria

Le medaglie d’onore sono state consegnate lunedì 31 gennaio nella sala del consiglio di Valmadrera

Il riconoscimento è stato ritirato dai familiari di Quirino Castagna, Andrea Dell’Oro e Gaetano Vassena

VALMADRERA – Lunedì 31 gennaio presso la sala consiglio del Comune di Valmadrera sono state consegnate tre medaglie d’onore concesse a cittadini valmadreresi che, dopo l’8 settembre 1943 furono catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l’adesione alla R.S.I. o alle formazioni delle S.S.

Le onorificenze attribuite a Quirino Castagna, Andrea Dell’Oro e Gaetano Vassena sono state ritirate dai familiari, ai quali si sono rivolti il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, che ha sottolineato l’importanza di questa cerimonia e il dovere della testimonianza. Parole a cui si è accodato il sindaco Antonio Rusconi, esprimendo il sentimento di gratitudine verso questi concittadini che hanno saputo dire “no” ai nazifascisti e hanno pagato la loro scelta con l’internamento nei campi nazisti.

Rusconi ha inoltre ribadito come ricordare il loro gesto sia importante per ricordare ogni giorno che “la democrazia e la libertà sono valori conquistati con sacrifici e sofferenze” ed ha evidenziato come “fare memoria” di queste persone serva a parlare al futuro, ai più giovani perché si impegnino sempre affinchè quello che è accaduto in passato non si ripeta più.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto dalle autorità a Mario Nasatti, presidente del Gruppo alpini di Valmadrera, la cui ricerca puntale e ostinata ha permesso di “scoprire” le storie di questi cittadini e di far ottenere loro il doveroso riconoscimento.